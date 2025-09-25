Çorum’un sevilen esnaflarından Emek Lokantası sahibi Abdullah Ateş ile Rıza ve Sevda Ateş’in annesi Ferdane Ateş son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumenin cenazesi, öğle namazına müteakip Türkler köyü camiinde kılınan cenaze namazının ardından Çorum Merkez Türkler Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Yücel Şahin, Alaca TSO Başkanı Günser Şirin, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Temsilcisi Hacı Odabaş, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ