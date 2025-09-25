Çorum’da silahla vurularak yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Gökhan Dal'a ait petshopa gelen S.Ç., D.N.D., T.P. ve İ.M.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Dal, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dal, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Dal, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olaya karışan 4 şüpheli polis ekiplerince Çorum-Sungurlu Karayolu'nda kaçtıkları araçla yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan hayatını kaybeden Gökhan Dal'ın, ablası Aslıhan Dal da 3 Ocak 2021'de eşi tarafından boğularak öldürülmüştü.

