Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla Çorum Valiliği koordinesinde Çorum İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından proje çalışması başlatılan ve 5 Nisan’da temeli atılan evin inşaat çalışmaları tamamlanarak şehidin ailesine teslim edildi.

Törende konuşan Şehit Mustafa Uslu’nun babası Sadık Uslu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Valime, Kaymakamıma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürümüze, bütün memurlarımıza çok teşekkür ederim. Şehidimin hayalini yerine getirdiniz, hepiniz çok sağ olun, Allah razı olsun” dedi.

Ev teslim töreninde konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bugün burada, Şehidimiz Mustafa Uslu’nun aziz hatırasına duyduğumuz derin saygının ve ailesine olan vefa borcumuzun bir ifadesi olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

"Devletimizin şefkat elini uzatarak, şehidimizin kıymetli ailesine teslim edeceğimiz bu konut; yalnızca bir yapı değil, aynı zamanda sadakatin, minnetin ve toplumsal dayanışmanın somut bir simgesidir" ifadelerini kullanan Çalgan, konuşmasında:

"Şehitlerimiz, bu toprakların bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve geleceğimizin teminatı uğruna canlarını feda eden en yüce değerlerimizdir. Onların aziz hatıraları, milletimizin ortak vicdanında daima yaşayacak; emanetleri olan aileleri ise devletimizin ve milletimizin baş tacı olmaya devam edecektir. Bugün teslim ettiğimiz bu ev, şehit yakınlarımıza olan bağlılığımızın, onların her zaman yanında olduğumuzun güçlü bir göstergesidir.



Şehidimizi ebediyete uğurladıktan hemen sonra şehidimizin, ailesine bir ev yapma hayali olduğunu öğrendik. Bu evi Valiliğimiz ve yerel imkanlarla yapmayı taahhüt ettik. Ama, hemen sonra durumu öğrenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum bizimle irtibata geçerek bu evi Bakanlığının yapacağını bildirdiler.

Evin temelini 5 Nisan 2025 tarihinde hep birlikte attık. Hamdolsun ki, herhangi bir kaza veya aksilik yaşanmadan, sadece 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış bulunuyor. Özellikle belirtmek gerekir ki; bu ev, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un yakın ilgisi, talimatları ve titiz takibi sayesinde bu denli hızlı bir şekilde tamamlanmıştır.

Şehidimiz Mustafa Uslu’nun kıymetli ailesine, yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum' dedi.

Evin inşa süreciyle ilgili bilgi veren Çorum İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, “Aziz Şehidimiz Mustafa Uslu’nun askerlik görevine başlamadan önce ailesiyle kurduğu hayali, onlara verdiği sözünü yerine getirebilmenin buruk gururunu yaşıyoruz. Devlet ve millet olarak aziz şehitlerimizin aileleri için ne yapsak azdır. Bu duygularla biz de şehit ailemiz için konut yapımı talimatı iletildikten sonra, projesinin tamamlanmasından tüm yapım aşamalarına kadar şehit ailemizin istediği şekilde bir konut yapmaya gayret ettik” diye konuştu.

Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'da konuşmasında, "Bayrak inmesin vatan bölünmesin Türk milleti ebediyete kadar bağımsız yaşasın diye şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle şükranla anıyorum. Rabbim onların mekanlarını cennet etsin. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet versin, tedavi görenlerde acil şifalar diliyorum.

Vatanın bölünmezliği, bütünlüğü için hayatlarını ortaya koyan şehitlerimiz için ne yapsak azdır.

Devletimiz, şehitlerimizi her zaman başımızın tacı yaptı.

Cumhurbaşkanımız ve MHP'nin bilge lideri de şehitler için her zaman destek oldu. Bu güne kadar da onları incitecek bir iş yapmayacağız dediler, yapmayacağız da inşallah" dedi.

Anahtar teslim töreninin ardından şehidin annesine söz verdiği ev gezildi. Şehit Mustafa Uslu’nun kabri ziyaret edildi.

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.