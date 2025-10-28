İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde can kaybı olmadığını açıkladı. Sındırgı'da etkili olan sağanak yağış hem hasar tespit çalışması yapan ekiplere hem de geceyi sokakta geçiren vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öte yandan depremde yıkılan ve hasar gören binalar, dron ile görüntülendi.

BÖLGEDE 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA!

AFAD tarafından kaydedilen güncel verilere göre Balıkesir Sındırgı'da saat 10.10'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem derinliği 6.22 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Bursa ve İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.

SINDIRGI'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, beton dayanıklılığının incelenmesi için çöken yapılardan karot örnekleri aldı.

İnceleme ve belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarına kontrollü şekilde başlandı.

Devlet Su İşlerine ait iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, kamyonlara yüklenen enkazlar belirlenen döküm alanlarına taşınıyor.

'TÜM YARALILAR TABURCU EDİLDİ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde; atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.