Çorum Eczacı Odası, Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi değil; aklın, bilimin ve insan onurunun üstün tutulduğu bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak; “29 Ekim 1923, bir milletin yeniden doğduğu; karanlıktan aydınlığa, umutsuzluktan inanca yürüdüğü gündür” görüşüne yer verdi.

Cumhuriyetin bilimin ve özgürlüğün temeli olduğu dile getirilen mesajda şu görüşlere yer verildi: “Biz eczacılar, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak, Cumhuriyet’in bize kazandırdığı değerleri her gün mesleğimizde yaşatıyoruz. Cumhuriyet; kadınların, gençlerin ve her bireyin eşit haklarla söz sahibi olduğu bir toplum idealidir. Bu ideali yaşatmak, yalnızca geçmişin mirasını korumak değil, geleceğe olan borcumuzdur.”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden güç alarak, bilimin ve insan sevgisinin yolunda ilerlemeye devam edileceği ifade edilen açıklamada eczacılık mesleğinin topluma hizmetin ve insan sağlığını öncelemenin en değerli alanlarından biri olduğuna dikkat çekilerek Cumhuriyet’in sağladığı özgür düşünce, eğitim ve çalışma imkânlarının önemine vurgu yapıldı.

Yayınlanan mesajda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine katkı sağlayan tüm kahramanlar saygı, minnet ve rahmetle anılarak; “Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk!” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi