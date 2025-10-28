Bakan Kurum, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu. Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" diye adlandırılan 500 bin sosyal konut projesinin bugüne kadar yapılmamış bir proje olduğunu söyledi.

Konutların illere göre dağılımında nüfusun dikkate alındığını belirten Kurum, "Hangi bölgede konut, kira fiyatlarının arttığını, daha fazla arzın ihtiyaç olduğunu tespit ettik. İhtiyaca göre alanlarımızı belirledik." ifadelerini kullandı.

"Konut kiralarını, konut fiyatlarını aşağı çekeceğimiz bir proje olacak." diyen Kurum, hedeflerinin, hem deprem dönüşümü gerçekleştirmek hem de evi olmayan dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapabilmek olduğunu aktardı.

Bakan Kurum, projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturulduğunu bildirdi.

Projeye başvuru şartlarını da değinen Kurum, şunları kaydetti: "24 Ekim itibarıyla üzerinde tapu varsa, o vatandaşlarımız başvuramayacak. Çünkü biz, projeyi 24 Ekim itibarıyla duyurduk, 10 Kasım'da başvuruları alacağız. Arsa ile alakalı, hisseli konutu, arsası olabilir. Başvuru sahibine düşen değerin 1 milyon lirayı aşmaması gerekiyor. Ailesinden hisseli arsa kalmış olabilir, hisseleri kalmış olabilir. Hissesine düşen değer, belediyenin rayiçleri hesabı üzerinden 1 milyon lirayı aşmayacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf. Onların herhangi bir gayrimenkul şartı ve azami gelir şartı yok."

ARALIK AYINDA KURA ÇEKİLECEK

Kurum, başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekeceğini belirtti. Ankara ve İstanbul'da örnek dairelerin bulunduğunu dile getiren Kurum, isteyenlerin bu daireleri görebileceğini söyledi. Aidattan daha düşük bir taksit ödeneceğinin altını çizen Kurum, taksitlerin Anadolu'da 6 bin 750 liradan İstanbul'da ise 7 bin 313 liradan başlayacağını aktardı.

TESLİM TARİHİ BELLİ OLDU

Projeye başvuruların 10 Kasım'da başlayacağını ifade eden Kurum, "19 Aralık'a kadar başvurularımızı alacağız. İhalelerimizi, yani inşa sürecini kasım itibarıyla başlatacağız. Aralıkta kuralarımızı çekeceğiz, martın başına kadar kura süreci yürüyecek. İlk konutlarımızı 2027'nin Mart ayında vatandaşımıza teslim edeceğiz." dedi.

İSTANBUL'DAKİ KİRALIK KONUTLAR İÇİN ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK

Kira fiyatlarını aşağıya çekmek istediklerini vurgulayan Kurum, bu kapsamda sadece İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutun inşa edileceğini bildirdi.

Bu konutların yönetimi, bakımı ve denetiminin TOKİ eliyle yürütüleceğini belirten Kurum, "Buralarda da kontenjan ayıracağız. Onları duyuracağız vatandaşımıza... Gençlerimize, memur vatandaşlarımıza, kentsel dönüşüme girmiş evini yenilemek isteyen vatandaşımıza gibi böyle kontenjanlarımız olacak. O kontenjanlara vatandaşımız başvuracak, başvuru eğer bizim konut sayımızdan fazlaysa noter huzurunda kura çekeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 mahalle konağı da inşa edileceğini de dile getirdi. Yapı kullanım belgesi olanlar ve yurt dışında yaşayan vatandaşların projeye başvuramayacağını belirten Kurum, geliri olmayanların ise projeye başvurabileceğini söyledi.

BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINABİLECEK

Kurada adı çıkmayanların başvuru ücretlerini geri alabileceğini aktaran Kurum, "Adı çıkanlar sürece devam edecek, çıkmayanların ertesi gün hesaplarına paraları iade edilecek. Mart ayına kadar süreci tamamlayacağız." dedi.