Hasta ve hasta yakınlarında hak bilincini güçlendirmek, sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımı pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, hastane yönetimi ve Hasta Hakları Birimi ekipleri tarafından yatan hastalar ile ayaktan hizmet alan vatandaşlara bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi. Etkinlikler sırasında hastalara broşürler dağıtıldı, bilgilendirme stantları kuruldu ve panolar aracılığıyla günün anlam ve önemine dikkat çekildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, düzenlenen etkinliklerin amacının hasta hakları konusundaki farkındalığı artırmak olduğunu belirterek, “Hasta memnuniyetini ve insan odaklı hizmeti temel ilke edinen bir anlayışla çalışıyoruz” diye konuştu.

Konferans salonunda düzenlenen sunumlarda, hasta ve hasta yakınlarına hak ve sorumluluklar, başvuru noktaları ve geri bildirim mekanizmaları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, sağlık çalışanlarına yönelik olarak da hastaların görüş, öneri ve teşekkürlerinin hizmet kalitesine katkısı vurgulandı.

Hastane yönetimi, farkındalık çalışmalarının yalnızca bir güne değil, yıl boyunca sürecek bir anlayışın parçası olduğunu belirterek, “Tüm hastalarımıza sağlıklı günler diliyoruz” mesajını paylaştı.

