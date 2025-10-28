Enerji verimliliği, iklimlendirme teknolojileri ve sürdürülebilir sistem çözümlerine odaklanan fuar, sektörün lider firmaları ile profesyonel ziyaretçilerini bir araya getirdi.

Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası ile Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası organizasyonunda gerçekleştirilen fuara ise Çorum’dan yoğun katılım oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’a çıkarma yapan oda üyesi esnaflar, SODEX Fuarı’nda iklimlendirme, enerji yönetimi ve otomasyon odaklı yeni nesil teknolojileri yerinde görme ve inceleme fırsatı buldu. Fuara; Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çilingirciler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Genel Sekreteri Eyüp Bolat ile birlikte çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.

Fuarda yenilenen teknolojileri görmenin yanı sıra sektör temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirerek özellikle yeşil dönüşüm, enerji tasarrufu ve işletmelerde verimlilik artışına yönelik çözümler hakkında bilgi alan Çorumlu ustaların fuar gezisi oldukça verimli geçti.

Muhabir: Haber Merkezi

Fuarı değerlendiren Oda Başkanları Erol Bozkurt ve Necmettin Uzun, “ISK-SODEX Fuarı, enerji verimliliği ve iklimlendirme teknolojilerindeki en son yenilikleri yakından görme fırsatı sunan son derece stratejik bir organizasyondur. Üyelerimizle birlikte bu tür fuarlara katılım sağlayarak hem teknik kapasitemizi artırıyor hem de oda üyelerimizin ufuklarını açıyoruz. Fuar gezilerimiz önümüzdeki yılarda da sürecek. Fuara katılım sağlayan tüm oda üyelerimize teşekkür ederiz” görüşüne yer verdi.ISK-SODEX 2025, bu yılda Türkiye ve dünya genelinden sektörün önde gelen üreticilerini buluşturarak, iklimlendirme ve enerji yönetimi çözümlerinin geleceğine yön veren önemli bir platform olarak dikkat çekti.Çorumlu ustalar, fuarın ardından ise İstanbul’u gezerek, megakenti yakından tanıma fırsatı buldu.