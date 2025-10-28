Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi her hafta ilk çalışma gününde Cumhuriyet'in ilanına giden süreçte önemli bir kilometre taşı olan Erzurum Kongresi Binası'nda mesai yapıyor.

2023 yılında Çorum Valiliği görevinden Erzurum'a atanan Vali Mustafa Çiftçi, her pazartesi Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi binadaki valilik makam odasında, haftanın ilk gününde mesai yapıyor.

Misafirlerini burada kabul ediyor ve tüm resmi işlemleri tarihi kongre binasında yürütüyor.

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum'da toplanan kongre, Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilanı öncesinde Mustafa Kemal'in sivil olarak görev aldığı ilk yer olma özelliği taşıyor.

Toplanış şekli bakımından bölgesel olmasına rağmen aldığı kararlar bakımından millî bir kongre olan Erzurum Kongresi'nde, ilk defa geçici bir hükûmetin kurulacağından bahsedildi. 40'tan fazla odası bulunun kongre binası 2011-2013'te onarım gördü.

Bir bölümü Erzurum Resim Heykel Müzesi, ikinci katındaki Kongre'nin gerçekleştiği salon ve iki oda ise "Kongre ve Milli Mücadele Müzesi" olarak ziyarete açıldı.

Önemli kararlarıyla tarihte değerli bir yere sahip olan Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bina bu gün de o izleri halâ içinde barındırmaya ve yaşatmaya devam ediyor.

"Her hafta aynı heyecanı yaşamak güzel"

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Kongre Binası'nın tarih içinde önemli ve değerli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Haftanın ilk gününe burada başlamak bize de güç veriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyet kurulacağını ilk defa burada Mazhar Müfit'e ifade ederek not almasını istiyor. Bizler de o günlerin hatırasını yaşatmak ve geleceğe taşımak için böyle bir uygulama başlattık. Misafirlerimizi burada ağırlıyor ve Valilikle ilgili işlemleri Kongre Binamızdan yürütüyoruz. Erzurum Kongresi aldığı kararlar ve Kurtuluş Savaşı'na kattığı anlamla özellikle gençlere iyi anlatılmalı. Bulunduğumuz binanın çok farklı bir atmosferi var. Burası buram buram tarih kokuyor" diye konuştu.