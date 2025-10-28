Çorum Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ulucami’de yapılan programda başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, vatanın uğruna canlarını vermekten çekinmeyen aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gaziler için Mevlid-i Şerif okundu.

Programa, Vali Ali Çalgan başta olmak üzere İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, Emniyet ve Jandarma teşkilatı mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid-i Şerif programında vatan uğruna can veren aziz şehitlerimiz ile ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimiz dualarla rahmet ve minnetle anıldı.

Muhabir: Haber Merkezi