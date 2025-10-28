Vali Ali Çalgan, Oğuzlar Kaymakam Vekili Serkan Tokur, Dodurga Kaymakam Vekili Gizem Tokur, Uğurludağ Kaymakam Vekili Mustafa Düzgün ve Laçin Kaymakam Vekili Murat Yeşilyurt ile makamında ağırlayarak, yeni görevlerinin hem şahısları hem de görev yaptıkları ilçeler için hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette, kaymakam vekilleri Vali Ali Çalgan’a görev bölgeleriyle ilgili ön değerlendirmelerde bulunarak ilçelerinde yürütülen kamu hizmetleri, vatandaş memnuniyeti ve yerel ihtiyaçlar hakkında genel bilgiler aktardı.

Vali Çalgan, devletin halka en yakın temsilcileri olarak kaymakamların üstlendiği görevin önemine değinerek, “Kaymakamlarımız bulundukları ilçelerde devletimizin gülen yüzü, vatandaşla devlet arasında köprü konumundadır. Vatandaş odaklı hizmet anlayışını her koşulda ön planda tutmalı, adalet, şeffaflık ve samimiyet ilkeleriyle görevlerini yürütmelidirler” ifadelerini kullandı.

Çorum Valisi Çalgan, ayrıca yeni görevlerine başlayan kaymakamlara başarı dileğinde bulunarak, “Görev süreniz boyunca vatandaşın duasını alacak işler yapmanız, ilçelerinizin gelişimi için azimle çalışmanız en büyük temennimizdir. Çorum Valiliği olarak her zaman sizlerin yanındayız” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi