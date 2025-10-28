Müftülük toplantı salonunda sabah-öğle olmak üzere iki oturumda düzenlenen seminere İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç, Şube Müdürü Ali Şen, İl Vaizi ve Bağımlılık Koordinatörü Kemal Demirden, vaizler, din hizmetleri uzmanları, manevi danışmanlar, bağımlılıkla mücadele ve gençlik koordinatörleri ile uzaktan bağlantı yoluyla 13 ilçe müftülüğü personeli katıldı.

Program başında konuşan Müftü Yıldırım, bağımlılığın tehlikesine dikkat çekerken toplumsal farkındalık oluşturmada din görevlilerinin rolüne değinip cami ve kurs merkezli bilinçlendirme çalışmalarının önemine vurgu yaptı.



Bağımlılık konusunda alanında uzman akademisyenlerden Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selen Ö. Akca ile Araştırma Görevlisi Dr. Ahu Pınar Turan ve Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Abdullah Bedir Kaya sırayla sunum yaptıb

Seminerde, “Madde bağımlılığı ile mücadelede yeni trendler, ergenlere yaklaşım ve dijital oyun bağımlılığı” gibi konularında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulurken bağımlılıkla mücadelede özellikle toplumun geneline hitap eden din görevlilerine önemli sorumluluklar düştüğü dile getirildi.

Seminerin sonunda, katkılarından dolayı akademisyenlere teşekkür edilirken hediye takdiminde bulunuldu.