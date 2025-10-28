Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski il Başkanı Çorum’un tanınmış simalarından Dr. Vahit Demiran, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Demiran, Çorum TSO Meclis Üyesi önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi ve İl Başkan Yardımcısı Ertuğrul Demiral ve Semra Anbar’ın annesi olan Müşerref Demiran 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Merhumenin cenazesi ikindi namazı sonrası Alaca Eski Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Eski Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Ankara – Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclis Üyeleri Ümit Er, Ömer Boyraz, CHP Çorum Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri; Güngör Atak, Duran Keçeci, CHP Merkez İlçe yöneticileri Ünal Ceylan, Mustafa Eker, Ferhat Demirci, CHP Alaca İlçe Başkanı Adem Şahin, iş insanı Niyazi Özmercan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR