Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski il başkanı Çorum’un tanınmış simalarından Dr. Vahit Demiran’ın annesi Müşerref Demiran hayatını kaybetti.

Dr. Vahit Demiran, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Demiran, Çorum TSO Meclis Üyesi Ertuğrul Demiral ve Semra Anbar’ın annesi, Alaca Belediyesi eski başkanlarından Ali Rıza Demiran'ın eşi olan Müşerref Demiran vefat etti.

Merhumenin cenazesi bugün (27 Ekim 2025 Pazartesi günü) ikinAlaca Eski Camii'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Mezarlık'ta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi