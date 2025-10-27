AK Parti İl Başkanı Alar, “PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, Terörsüz Türkiye yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terörsüz Türkiye ile inşa edeceğimiz Türkiye Yüzyılı, 86 milyon vatandaşımızın ortak geleceği olacaktır” dedi.

Yakup Alar’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliği ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye hedefimiz zamanın ruhuna uygun olarak etrafımızdaki meydan okumalara verilen milli bir cevap, emperyal ve siyonist emelleri boşa çıkaran stratejik bir çerçevedir. Bundan sonraki hedef; Irak ve Suriye’de de terörün tamamen son bulması, örgütün tüm unsurlarıyla feshedilmesi ve terörün beslendiği alanların bir daha yeşermemesidir. Bu milletin huzurunu, birliğini ve geleceğini korumak için terör bataklığını, milletimizin her ferdinin desteğiyle kurutacak, iç cephemizi tahkim edeceğiz. Milletçe birlik olduğumuzda, hiçbir dış odak, hiçbir kirli plan bu topraklarda tutunamayacaktır.

Bugün atılan bu adımda; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun titiz çalışmaları, farklı kesimleri bir araya getiren ortak irade ve toplumsal mutabakatın büyük payı vardır. Toplumsal rıza için toplumun tüm kesimlerini temsil eden siyasal mutabakat ve müzakere oldukça kıymetlidir. Ülkemizin, demokrasimizin ve kardeşliğimizin gelişmesi için siyasal mutabakatla, milletimizin beklentileri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Ancak bu dönemde nifak odaklarının ve provokasyonların artarak devam etmesi de güçlü bir ihtimaldir. Bu nedenle, her zamankinden daha dikkatli, daha soğukkanlı ve daha kararlı olmak zorundayız.

Bu anlayış ile Büyük Türkiye Uzlaşısını sabırla ve kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bin yıllık kardeşliğimizin hatırına, güçlü, müreffeh ve huzurla yoğrulmuş bir Türkiye’yi ve bölgeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Terörsüz Türkiye ile inşa edeceğimiz Türkiye Yüzyılı, 86 milyon vatandaşımızın ortak geleceği olacaktır”

