Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Bayan, Çayköy, Eskiali ve Kuruçay köylerindeki 10 adet hazine arazisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacak.

SATIŞ İHALESİ 3 KASIM'DA

Araziler, 3 Kasım Pazartesi günü saat 9.30'da Bayat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı satışa sunulacak.

FİYATLAR 50 BİN LİRA İLE 750 BİN LİRA ARASINDA

Tarla, ham toprak ve arsa cinslerindeki 10 taşınmaz tahmini 50 bin ile 750 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

İşte ilanla ilgili diğer detaylar