Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya Köyü’nde yapılmak istenen taş ocağı projesi köylülerle jandarmayı karşı karşıya getirdi. Köylerinde taş ocağı istemeyen köylüler eylem yapıyor.

SANATÇI SUAVİ'DEN DESTEK

Sanatçı Suavi de Çorum Valisi Ali Çalgan ve kamu yetkililerine çağrıda bulundu. Çektiği video ile Karakaya köylülerine destek veren Suavi, Taş Ocağı'nın köy halkının doğal yaşam alanını tehdit edeceğine dikkat çekerek, sosyal medya üzerinden duyarlılık çağrısında bulundu.

Suavi, "Mahkeme henüz son kararını vermemişken Valilik ise ön izin vermiştir. Bu izin köyü ve orada yaşayanları allak bullak etmektedir. Sayın Vali sayın yetkililer lütfen bunu yapmayın. O halkın yaşam hakkına ve mal güvenliğine saygı duyun. Dostlukla, ricayla..." ifadesini kullandı.