CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, taş ocağı yapımına direnen Karakaya köylülerine destek olmak için İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal’la birlikte gittiği taş ocağı yapılmak istenen bölgede köylülerle oturma eylemi yaptı.

Tahtasız, konuyla ilgili köyde şu açıklamaları yaptı: "Sungurlu Karakaya köyünün 50 metre yakınında yapılmak istenen taş ocağı için verilen ÇED olumlu kararına 25 Eylül 2025 tarihinde itiraz edildi.

Suyu, havayı, tarım arazilerini katledeceği bilindiği halde bu taş ocağına ÇED olumlu kararı verilmesi tamamen yanlıştır. Bu bölgedeki yaşam korunmalıdır, köylülerimizin feryadı duyulmalıdır.

Taş ocağına verilen ÇED olumlu raporuna yapılan itiraz sonucu Hakim, 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturdu. Bilirkişi heyeti 25 Kasım’da incelemede bulunacaktı.

Ancak mahkeme kararı dahi beklemeden jandarma eşliğinde kepçelerle, dozerlerle bahse konu alanı kazmaya başladılar."

BU NE ACELE?

"Bu ne acele?" diye soran Tahtasız, şöyle devam etti: "Bu ne kural tanımazlık? Doğayla birlikte hukukun bu şekilde katledilmesine neden göz yumuluyor? Sayın valimizden köylümüz adına, milletimiz adına bu kural tanımazlığa karşı bir yaptırım bekliyoruz. 255 Kasım’da bilirkişi heyeti gelene kadar burada hiçbir çalışma olmaması gerekiyor.

Köylülerimiz de bizler de mahkeme kararına uyulmasını bekliyoruz. Bu alandaki jandarmalar derhal çekilmeli, çalışmalar durdurulmalıdır."