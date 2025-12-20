Eğitimci, şair ve arkeolog Mehmet Öztürk imzasını taşıyan Fırtına Tanrısı'nın Çocukları Hitit Destanı kitabının tanıtımı ve söyleşi etkinliği kitapseverleri bir araya getirdi.

Hitit uygarlığının mitolojik ve kültürel mirasını edebi bir dille günümüze taşımasıyla dikkat çeken eser, Turgut Özal İş Merkezi'nde Doç. Dr. Ayten Akcan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte tanıtıldı.

Hitit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aygül Süel ve Dr. Öğr. Üyesi Altuğ Ortakçı'nın konuşmacı olduğu söyleşide Hititlerin inanç dünyasında önemli bir yere sahip olan “Fırtına Tanrısı” ekseninde şekillenen kitap farklı yönleriyle ele alındı.

Söyleşiye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve Ünsal Yeter, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Keser ile çok sayıda davetli ve okuyucu katıldı.

"SOLUKSUZ OKUNACAK BİR ESER"

Prof. Dr. Aygül Süel, Yazar Mehmet Öztürk'e ilham veren Hititler'in tarihteki önemini anlattı. Hititler'in sakladığı gizler bakımından bugün dünyada büyük bir merak uyandırdığını ifade eden Süel, "Bu kitabı yazarak farkındalık yaratan Mehmet Öztürk'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hem edebi yönden hem de Hititlerin tarihi yönünden bu eser çok önemli, destansı yanıyla okuyucuyu cezbetmektedir." dedi.

Süel, Öztürk'ün kaleme aldığı kitabın çok uzun zaman önce büyük emeklerle yola çıktığını ve okuyucunun da bu kitabı soluksuz okuyacağına inandığını belirtti.

Hititler'e sahip çıkmamız gerektiğinin farkındalığını bizlere duyurduğu için teşekkür eden Süel, "Çorum olarak

başkenti de Çorum'da olan Hitit Uygarlığı'na sahip çıkalım" diye konuştu.

ŞAİRLİK YANI GÜÇLÜ...

Dr. Öğr. Üyesi Altuğ Ortakçı ise, bir kahramanlık destanı olan Fırtına Tanrısı'nın Çocukları kitabının Hititçe tabletlerden hareketle üretilmiş bir metin olduğuna dikkat çekti.

Ortakçı, Öztürk'ün şairlik yanı güçlü bir anlatımının olduğunu bu kitap vasıtasıyla bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Hitit Uygarlığı'nın Çorum kentinde daha fazla görünülür kılınması açısından muazzam bir eser olduğunu düşünüyorum." dedi.

KİTABIN SERÜVENİNİ ANLATTI

Eğitimci, şair ve arkeolog Mehmet Öztürk ise Fırtına Tanrısı'nın Çocukları Hitit Destanı kitabının serüvenini katılımcılarla paylaştı. Kitabın 3 üniversiteden teyit alındıktan sonra baskıya girdiğini anlatan Öztürk, "Hititler'in dünya uygarlık tarihine bıraktığı bu mirasın bir hatırasının anatomisini çektim aslında bu kitapta. Bu kitabın temel özelliklerinden birisi şuydu; 450 yılı aşkın bir süre boyunca bu topraklarda kadim bir medeniyet kuran bu imparatorluğun kodlarının ben hala Anadolu topraklarında olduğunu düşünüyorum. Onların gelenekleri görenekleri, toplumsal yaşam biçimlerinin Çorum'da hala yaşatılan bir miras olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Öztürk, tüm katılımcılara teşekkür etti, söyleşi sonunda okuyucular için kitaplarını imzaladı.