Sungurlu Karakaya köyündeki taş ocağında jandarma eşliğinde ilk kepçeler vuruldu. Köylüler duruma tepki gösterdi. Köylerinde taş ocağı istemeyen köy sakinleri ile jandarma karşı karşıya geldi.

Emek ve Demokrasi Platformu, taş ocağı yapımına direnen Karakaya köylülerine destek olmak için köye gitti.

Hatırlanacağı üzerine ÇED olumlu raporu alınan projeye karşı çıkan köy halkı, topraklarını terk etmeyeceklerini belirterek nöbet eylemi başlatmıştı.

Köylüler, “Anamızdan, atamızdan kalan toprağımızı terk etmeyeceğiz." diyen köylüler de bugün de direnişini sürdürüyor.