Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen ”500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Çorum’a 2 bin 867 konut yapılacağı bildirildi.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından, illere yapılacak konut sayılarını paylaştı.

Buna göre Çorum’a 2 bin 867 konut yapılacak.

Öte yandan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da sosyal medya hesabından Sosyal Konut Projesinin detaylarını paylaştı.

Kaya, projeye başvuruların 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında E-devlet kapısının yanı sıra Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacağını duyurdu.

Başvuru bedelinin 5 bin lira olduğunu hatırlatan Kaya, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağını vurguladı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ