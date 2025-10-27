Erkan Yıldız, “Bu ülkenin on binlerce evladının kanına giren, 50 binden fazla insanın katili olan o örgüt birkaç kazan başında 3-5 paslı tüfeği yakarak mı yok oldu sanıyorsunuz? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır, nasıl bir “uzlaşı” anlayışıdır?” sorusunu yöneltti.

Yıldız, “Bu milletin sabrını ölçmeyin, halkın ince çizgileriyle dalga geçmeyin. Bu milletin ferasetiyle oynamayın. Süslü cümlelerle vatan hainlerini aklamaya kalkmayın” dedi.

Erkan Yıldız’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“UZLAŞI DEĞİL, TESLİMİYETİN ADI!”

“AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar’ın “terörsüz Türkiye” değerlendirmesini hayretle ve öfkeyle izledim.

Dalga geçer gibi, halkın aklıyla alay edercesine konuşmuş.

Sayın Alar, gerçekten inanıyor musunuz; PKK silah mı bıraktı?

Bu ülkenin on binlerce evladının kanına giren, 50 binden fazla insanın katili olan o örgüt birkaç kazan başında 3-5 paslı tüfeği yakarak mı yok oldu sanıyorsunuz?

Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır, nasıl bir “uzlaşı” anlayışıdır?

PKK dediğiniz yapı, bu milletin ciğerini yakmış bir terör örgütüdür.

Mehmetçiği, öğretmeni, bebeği, masum köylüyü hedef almış, ocaklar söndürmüştür.

Ve siz kalkmış “toplumsal rıza”, “barış dili”, “uzlaşı zemini” diyorsunuz!

Ne toplumsal rızasından bahsediyorsunuz Sayın Alar?

Bu milletin rızası, terörle mücadelede dimdik durmaktır!

Teslim olmak değil, boyun eğmek değil, hainin karşısında susmak hiç değildir.

Bakın Sayın Alar, bugün sizin “önder” diye andığınız Apo denilen alçak; bu ülkenin askerini, polisini, öğretmenini katletmiş, bebekleri kundakta yakmış bir vatan hainidir.

Çocuk katilidir, namussuzdur, şerefsizdir!

Ona methiyeler düzen, ona “önder” diyen kim varsa bu milletin gözünde vatan hainidir.

Siz çıkıp da “uzlaşıdan”, “yumuşamadan” söz edemezsiniz.

Bu milletin sabrını ölçmeyin, halkın ince çizgileriyle dalga geçmeyin.

Bugün grup başkanınız “Kürdistan” diyor, “Amed” diyor; siz ise kalkıp “barış, birlik, kardeşlik” diyerek üzerini örtüyorsunuz.

Bunun adı uzlaşı değil, bunun adı açık açık teslimiyettir.

Bu milletin evlatları teröre teslim olmadı, asla da olmayacak!

Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu vatan, siyasi hesaplarla satılamaz.

Helva kendi evinde yapılmayınca, dışarıda hep tatlı gelir…

Ama bu millet, kendi acısını, kendi ekmeğini, kendi helvasını bilir.

Biz bu topraklarda her şeyin bedelini kanla, gözyaşıyla ödedik.

Kimse gelip de bize, “barış” süsü verilmiş teslimiyet senaryolarını masal gibi anlatmasın.

Sayın Yakup Alar,

Bu milletin ferasetiyle oynamayın.

Süslü cümlelerle vatan hainlerini aklamaya kalkmayın.

PKK’yı, Apo’yu, onların uzantılarını, bir “yumuşama” süreciyle meşrulaştıramazsınız.

Bizim uzlaşımız ancak vatanın bütünlüğü, milletin birliği, bayrağın onuru üzerinedir.

Gerisi, ihanetin makyajlı halidir.

Bu millet unutmaz.

Şehitlerin kemiklerini sızlatacak hiçbir söz, hiçbir tavır bu topraklarda kabul görmez.

Ve herkes bilsin ki; Türk milleti hainle barışmaz, hainle hesaplaşır!”