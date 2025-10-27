Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Karakaya Köyü’nde tarım arazisine yaptırılmak istenen taş ocağı projesine karşı çıkarak, köy halkının mücadelesinin yanında olacaklarını vurguladı, hukuki süreç tamamlanmadan başlatılan çalışmaların derhal durdurulmasını istedi.

Çorum’un Sungurlu İlçesi Karakaya Köyü’nde köy halkının itirazına rağmen yaptırılmak istenen taş ocağı için çalışmalar başladı.

Köylerinde taş ocağı istemeyen vatandaşlar, çalışmalara karşı direnişe geçerken, Jandarma ekipleri ise köyde tedbir aldı.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberinde parti yöneticileri ile birlikte olay yerine giderek köy halkına sahip çıktı, mahkeme kararına uyulmasını, hukuki süreç sonuçlanana kadar beklenmesini, projeyi kabul etmeyen köy halkının sesine kulak verilmesini istedi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclis Üyeleri Ümit Er, Ömer Boyraz, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, İl Yönetim Kurulu Üyeleri; Güngör Atak, Duran Keçeci, Merkez İlçe yöneticileri; Ünal Ceylan, Mustafa Eker, Ferhat Demirci, DEM Parti Parti Meclis Üyesi Ümit Küçükbayatlı, DEM Parti İl Başkanı Hasan Satılmış, Emek ve Demokrasi Platformu temsilcileri ile Eğitim-Sen yöneticileri, çalışma sahasını ziyaret ederek köy halkına sahip çıktı.

Dinçer Solmaz, Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, Karakaya Köyü Muhtarı Tayfun Tunç ile vatandaşlardan bilgi alarak, taş ocağına karşı direnen köy halkının sesi oldu.

Edinilen bilgiye göre; Sungurlu’ya bağlı Karakaya Köyü bugün sabah saatlerinde Çelikler Holding’in taş ocağı projesi için köye giren kepçelerle uyandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından daha önce Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu verilen proje kapsamında sabah saatlerinde ekipler sahaya girdi.

Taş ocağına verilen ÇED olumlu raporuna yapılan itiraz sonucu Hakim, 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturdu. Bilirkişi heyeti 25 Kasım’da incelemede bulunacaktı. Ancak mahkeme kararı dahi beklemeden jandarma eşliğinde kepçelerle, dozerlerle bahse konu alanı kazmaya başladılar.

Aylardır toprağını, suyunu, yaşamını savunan köylüler yine direnişe geçti.



Mahkeme kararı dahi beklenmeden çalışmaların başlatılması tepkiye neden oldu.

Jandarma ekipleri olası gerginliklere karşı alanda hazır bulundu.

Uzun süredir köylerine taş ocağı kurulmasına karşı çıkan Karakaya Köyü sakinleri, “Doğamızı, tarımımızı, suyumuzu korumak istiyoruz” diyerek eylemlerini sürdürüyor.

Köylüler, köy yerleşimine çok yakın bir noktada kurulacak taş ocağı ve eleme tesisinin çevresel etkilerinin görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Toz, gürültü, su kaynaklarının kirlenmesi ve tarım alanlarının zarar görmesi gibi risklere dikkat çeken vatandaşlar, projenin iptal edilmesini talep etti.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, doğanın katledilmesine, köy halkının yaşam alanlarının, tarım arazilerinin tahrip edilmesine seyirci kalamayacaklarını belirterek, köy halkının haklı mücadelesinin yok sayılamayacağını kaydetti.

Devam eden bir yargı sürecine rağmen, kolluk kuvvetlerinin iş makinaları ile birlikte köye gelip, halkın direnişini bastırarak çalışmaların önüne açmasının yanlış olduğunu ifade eden Solmaz, doğasını, tarım arazisini, suyunu, toprağını korumaya çalışan köy halkına müdahaleyi kabul etmediklerini söyledi. Köylünün ve mağdur edilen vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Solmaz, projenin oldu-bitti ile hayata geçirilmesine karşı olduklarını, halkın haklı mücadelesinin yanında olduklarını, süreci sonuna kadar takip edeceklerini bildirdi.