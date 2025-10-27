Alınan bilgilere göre, 22 Ekim’de Ulukavak Mahallesi Eşref Hoca Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhan Dolma (68), Emre Ö. (27) idaresindeki otomobilin geri manevra yaptığı sırada çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dolma, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ferhan Dolma, tedavi gördüğü yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Emre Ö., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.