Başkan Baran mesajında, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir milletin varoluşunun ve özgürlüğünün temeli olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasını sağlayan Cumhuriyetimize, onun değerlerine, insanlığın sonsuz sevgisini ve saygısını kazanan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e, ülkesini gönülden seven kuşaklara sahip olmanın büyük kıvancını yaşıyoruz.

Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, yurttaşların tümünü eşit haklarla donatan, bireyi özgürleştirerek temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan Cumhuriyetimizdir.

Cumhuriyet, bizim için bu değerleriyle anlamlı ve varoluşsal bir temele sahiptir. Cumhuriyetin değerlerinin bize gösterdiği şekilde; hukukun üstünlüğünü, bağımsızlığımızı, emeği, demokrasiyi, toplumsal barışı, bilimin özgürlüğünü ve ifade hürriyetini her zaman savunacağız” dedi.

Baran, mesajının devamında Cumhuriyetin kendilerine sunduğu özgürlük ve bağımsızlık bilincini koruyacaklarını ifade ederek şu sözlerle tamamladı:

“Bizlere parlak bir gelecek, onurlu bir yaşam ve tam bağımsız bir devlet armağan edenlere sonsuz minnet duyuyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılını kutluyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi