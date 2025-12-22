Çankırı'da kurulan tavuk pazarına gitmek için Çorum'dan hareket eden tavuk yüklü kamyonet şarampole uçtu.

Çorum-Çankırı Karayolu’nda yaşanan kazada 57 yaşındaki Özcan Kırcı kazada ağır şekilde yaralandı. Kırcı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emre ve Ali Kırcı’nın babası olan Özcan Kırcı’nın vefatı, ailesi, yakınları ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

Özcan Kırcı’nın cenazesi bugün öğle namazının ardından merkeze bağlı Hamamlıçay Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.