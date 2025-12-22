Çorum Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığını 3 dönemdir başarılı bir şekilde yürüten Necmettin Uzun, 17 Ocak 2025 Cumartesi günü yapılacak olan Olağan Genel Kurul öncesi yeniden Oda Başkanlığına talip oldu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan odanın Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Uzun, toplantıda alınan karar gereği tekrar başkanlığa aday olmaya karar verdiklerini ve oda üyelerine hizmete kaldığı yerden devam edeceklerini kaydetti. Bu süreçte kendisine destek veren tüm oda üyelerine teşekkür eden Uzun, Genel Kurulun şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Görev yaptığı süre içerisinde oda üyesi esnafın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya çalıştığını, onların mesleki açıdan gelişimlerini sağlamak adına eğitimlerin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı fuar gezileri düzenlediklerini ifade eden Necmettin Uzun, “Eğitim ve fuar gezileri olmazsa olmazımız” diyerek, eğitim ve fuar gezilerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

“ESNAFIN GÜVENİNİ

BOŞA ÇIKARMADIK”

Çorum Sanayi Sitesi’ne 1.200 kişilik mescit kazandırdıklarını aynı zamanda motosikletçi esnafı için 96 işyerilik yeni bir plaza yapmak için kolları sıvadıklarını vurgulayan Uzun, sanayi sitesinin güvenliği için güvenlik kameraları ve güvenlik kulübesi çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Bu çalışmaları yaparken esnafın kendilerine olan güvenini boşa çıkarmamaya, her bir oda üyesi esnafın bir kuruşunun dahi heba olmaması için çaba gösterdiklerinin altını çizen Necmettin Uzun, helali de haramı da iyi bildiğini aktardı.

“KURUMLARLA KAVGA DEĞİL,

ÇÖZÜM ÜRETEN İŞ BİRLİĞİ”

Devlet kurumlarıyla kavga eden değil, esnaf adına kapı çalan, çözüm arayan ve sonuç alan bir anlayışı savunduklarını vurgulayan Uzun, sanayinin emniyeti ve temizliği başta olmak üzere, düzeni ve aydınlatması konusunda Çorum Belediyesi başta olmak üzere Emniyet Müdürlüğü, YEDAŞ ve diğer kamu kurum ve kuruluşlara her zaman uyumlu çalıştıklarını kaydetti. Uzun, her zaman kendilerinin yanında olan tüm kamu kurum ve kuruluş yetkililerine Çorum sanayi esnafı adına teşekkür etti.

“ESNAFIN DERDİ

BENİM DERDİM”

Odanın her bir üyesinin hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmaya, onların dertleri ile dertlenmeye devam edeceğini belirten Necmettin Uzun, ‘’Esnafın derdi benim derdimdir’’ dedi. Kendisinin bir Başkan olarak görmediğini, esnafın doğal temsilcisi olarak gördüğünü ifade eden Uzun, son olarak esnafın sesi, esnafın umudu olmayı sürdüreceklerinin mesajını verdi.

