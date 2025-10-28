Cumhuriyetimizin ilanının 102’nci yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve onurla kutladıklarını ifade eden Mehmet Tahtasız, “Bugün, Cumhuriyetimizi demokrasiyle, adaletle, eşitlikle ve özgürlükle taçlandırma sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. Bugün Cumhuriyet değerleri saldırı altındayken, yoksulluk büyürken, adalet yerle bir olurken, bizim görevimiz yalnızca geçmişi anmak değildir. Bizim görevimiz, Cumhuriyet’i yeniden halkın umudu haline getirmektir” dedi.

Kadınların, gençlerin, emekçilerin, bilim insanlarının ve sanatçıların omuzlarında yükselen Cumhuriyetimizi, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan, yılmadan çalışacaklarını vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

EN BÜYÜK BAYRAM

“102 yıl önce millet egemenliği için yola çıkan Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarının izinden giden bizlere, bugün önemli bir görev düşmektedir. Bu görev, öncelikle Cumhuriyeti tüm kurum ve kuruluşlarıyla yeniden inşa etmek, ardından da onu, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır. Bunun için yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Mücadeleyi asla bırakmayacağız. bu ülkenin evlatları olarak bu ülkenin geleceğini çalanlardan, halk fakirleşirken kendileri zengin olanlardan biz önce sandıkta sonra kanun önünde hesap soracağız!

Biliyoruz ki karanlık uzun sürmez, sürmeyecek! Baskı sonsuza kadar hüküm süremez, sürmeyecek! Yeter ki biz inanalım, birlikte duralım, omuz omuza yürüyelim!

Bu ülkeyi nasıl sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştırdıysak, cennet vatanımızı yeniden halkın iktidarıyla, yeniden adaletle, yeniden huzurla buluşturacağız!

Bizim mücadelemiz, Atatürk’ün yarım bıraktığı hiçbir hayali unutmadan, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmaktır!

Umudumuz tam, inancımız sarsılmaz, yüreğimiz halk için atıyor!

Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi kuran ve bugünlere taşıyan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun! Yaşasın en büyük bayram Cumhuriyet! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.”

Muhabir: Haber Merkezi