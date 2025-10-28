Yayımlanan mesajda, Cumhuriyet’in milletin bağımsızlık mücadelesinin en büyük simgesi olduğuna vurgu yapıldı.

TSO Başkanları Karadaş ve Başaranhıncal mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu, milletçe aynı heyecan ve inançla bir kez daha yaşıyoruz.

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, milletimizin azmi, fedakârlığı ve sarsılmaz bağımsızlık inancıyla kazanılan Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanı ile taçlanmış; Türk milletine çağdaş bir gelecek inşa etme imkânı sunmuştur.

Cumhuriyet, bizlere yalnızca bir yönetim biçimi değil; özgür düşüncenin, milli iradenin ve toplumsal birliğin en güçlü sembolü olarak bırakılmış eşsiz bir mirastır.

Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı o bağımsızlık meşalesi, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Bizler, bu kutlu mirasın emanetçileri olarak, Cumhuriyetimizin değerlerini koruma ve geleceğe taşıma sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

Atatürk’ün “Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak” hedefini rehber edinen bir vizyonla, ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sunmak, bu uğurda var gücümüzle çalışmak en büyük görevimizdir.

Cumhuriyetimizin 102. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi