AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada başvuruların 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Çorum’un tüm ilçelerinde vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olma imkânı sunulacak.

Vatandaşlar başvurularını 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında banka şubeleri aracılığıyla, 18 Aralık 2025 tarihine kadar ise e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

İlçe bazında başvuru yapılacak bankalar şu şekilde belirlendi:

“Çorum Merkez: Emlak Katılım Bankası, Alaca: Halkbank, Bayat: Ziraat Bankası, İskilip: Halkbank, Kargı / Hacıhamza: Ziraat Bankası, Laçin: Ziraat Bankası, Mecitözü: Ziraat Bankası, Osmancık: Halkbank, Sungurlu: Ziraat Bankası, Uğurludağ: Ziraat Bankası”

Başvuru şartları arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, başvuru yapılan il veya ilçede en az bir yıldır ikamet etmek, hane gelirinin belirlenen sınırın altında bulunması ve her haneden yalnızca bir başvuru yapılabilmesi yer alıyor.

Muhabir: Haber Merkezi

Başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlenirken, ödeme planında %10 peşinat ve 240 ay vade imkânı sağlanacak.Milletvekili Ahlatcı, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin refahı ve her vatandaşımızın bir yuvaya kavuşması için büyük bir adım daha atıyoruz.Çorum’un tüm ilçelerinde hemşehrilerimiz bu projeden faydalanabilecek.Bu anlamlı projede emekleri bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve her zaman milletinin yanında olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.”Milletvekili Ahlatcı, TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da dar gelirli vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlayacağını vurgulayarak, “Her haneye bir yuva, her aileye bir umut kazandırmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.