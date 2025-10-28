Vali Çalgan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 29 Ekim 1923, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğuşunu ilan ettiği, esaret zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuştuğu kutlu bir gündür.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan Cumhuriyet’in, milletin iradesini esas alan çağdaş ve demokratik bir yönetim anlayışının temeli olduğunu vurgulayan Çalgan, Cumhuriyetin her alanda büyük ilerlemeler kaydettiğini ifade etti.

“Bilimden teknolojiye, eğitimden sağlığa, kültürden savunma sanayisine kadar elde edilen başarılar; Cumhuriyetimizin sağlam temeller üzerinde yükseldiğini göstermektedir,” diyen Çalgan, Türkiye’nin “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini söyledi.

Vali Çalgan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Cumhuriyetimizin 102. yılında bizlere düşen en büyük sorumluluk; bu eşsiz mirasa sahip çıkarak, ortak değerler etrafında kenetlenmek ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ