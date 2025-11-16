Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu arasında yer alan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Arca Çorum FK’nın deneyimli orta saha oyuncusu Atakan Cangöz sessizliğini bozdu.

Cangöz, yaptığı yazılı açıklamada, soruşturmanın pandemi döneminde, tamamen zevk amaçlı açılmış bir hesapla alakalı olduğuna dikkat çekerken, hiçbir şekilde para çekimi ya da finansal hareketinin olmadığının belgelerle sabit olduğunu belirtti.

Bahis veya kumarla hiçbir bağının olmadığının altını da çizen Cangöz’ün açıklaması şöyle: “Hakkımda ortaya atılan bahis iddialarıyla ilgili açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayım. Öncelikle belirtmek isterim ki, söz konusu iddiaların güncel zamanla ve 4 sezondur formasını gururla giydiğim kulübümle hiçbir ilgili yoktur. Sahada her zaman elimden gelenin fazlasını vererek mücadele etmiş biri olarak, bu iddiaların beni bu dönemde hedef alması son derece üzücüdür.

Bahis konusu, 2020-2021 yıllarında, pandemi döneminde, tamamen zevk amaçlı ve cüzi bir meblağ ime açılmış eski bir hesapla ilgilidir. Herhangi bir haksız kazanç, maç manipülasyonu ya da spor etiğine aykırı hiçbir durum kesinlikle söz konusu değildir. Banka dökümlerim de bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. O dönem sadece toplamda 280 TL tutarında bir yükleme yapılmış olup bu süreçte para çekimi dahi hiçbir finansal hareket gerçekleşmemiştir.

Yıllardır büyük zorluklar, sakatlıklar ve ağır çalışma temposu içinde ilerleyerek üst seviyede oynama şansı yakalamışken, futbol hayatımın bu tür iddiayla anılması beni ve ailemi derinden üzmüştür. Konuyla ilgili gerekli tüm belgeler mevcuttur ve savunmam avukatımla birlikte Tahkim Kurulu’na sunulacaktır.

Beni tanıyan herkes bahis veya kumarla hiçbir bağımın olmayacağını, hayatım boyunca kazancımı alın terimle elde ettiğimi bilir. Bu süreçte yanımda olan, arayan, soran ve destek olan herkese teşekkür ederim.”

Muhabir: Haber Merkezi