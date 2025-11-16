Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Turnuvası” düzenlendi.

Masa tenisi il temsilcisi Alpaslan Hoşgör’ün verdiği bilgilere göre, Çorum Yeni Spor Salonu’nda, Cumartesi günü gerçekleştirilen turnuvada 5 kategoride toplam 17 sporcu mücadele etti.

Çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada, minik kızlarda Öykü Deniz Erkoç birinci olurken, ikinciliği Yüsra Çetinkaya, üçüncülüğü Duru Gökgöz elde etti.

Minik erkeklerde ise, Kaya Temir birinci, Arhan Kağızkan ikinci oldu.

Küçük erkekler kategorisinde Canberk Sevindik kürsünün birincilik basamağında yer aldı. Yiğit Hüseyin Subaşı ikinci olurken, Tunay Deniz Sakınç üçüncülüğü elde etti.

Nehir Bolat’ın şampiyon olduğu yıldız kızlar kategorisinde, Elvin Çelik ikinci, Elif Su Erkoçak ise üçüncü oldu.

Veteranlar kategorisinde, Abdurrahmar Asan şampiyonluk ipini göğüsledi. Mustafa Çapkın ikincilikle teselli bulurken, üçüncülüğü Oğuzhan Ateş, dördüncülüğü ise Mehmet Ali Sert elde etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ