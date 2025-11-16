Farklı illerden 30 takımın katıldığı turnuvada Trabzonspor, İskenderunspor ve Konya İdman Yurdu gibi altyapısı güçlü takımlarda mücadele etti.

Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor U11 kategorisinde ilk maçında Antalya Akrep 1966 takımını 4-2, Konya İdman Yurdu takımını 4-2, Trabzonspor’u 4-0 yenerken, Antalya Arsuz Uluçınar ile 2-2 berabere kaldı.

Yeşil-Siyahlılar U12 kategorisinde ise Antalya Kaşsspor’u 10-4, İskenderunspor’u 3-0’la geçerken, Manisa Selvilitepespor ve İzmir Urla Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Her iki kategoride toplam 8 maça çıkan Çorum temsilcisi bu maçlarda yenilgi yüzü görmezken, rakip fileleri 29 kez sarsmayı başardı. Takımlar genel sıralamasında da turnuvayı beşinci sırada tamamlayarak önemli bir organizasyonda önemli bir başarı elde etti.

U11 ve U12 Teknik Sorumlusu Batuhan Zeren turnuva sonunda yaptığı açıklamada, “Mimar Sinan Spor Kulübü olarak 11, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde Antalya Kemer’de gerçekleştirilen turnuvaya, özel bir davet alarak katılmanın gururunu yaşadık. Bu davet hem kulübümüze duyulan güveni hem de altyapımızda yetişen çocuklarımızın ortaya koyduğu emeğin ve disiplinin bir göstergesiydi.

U11 ve U12 takımlarımız, turnuvada farklı illerden gelen toplam 30 takım arasında mücadele etti. Her biri kendi yaş grubunun en iyilerinden oluşan bu takımların arasında yer almak, sporcularımız için büyük bir tecrübe, kulübümüz içinse ulusal anlamda bir değer taşıdığının önemli bir göstergesiydi.

Bizler için asıl değerli olan ise sadece skorlar değil, gösterilen azim, mücadele ruhu, takım olmanın gerektirdiği birlik ve sahadaki centilmenlikti.

Turnuva boyunca sporcularımız, hem performanslarıyla hem de karakterleriyle bizleri gururlandırdılar. Karşılaştıkları her zorluğu cesaretle göğüslediler, taktik disiplinlerini sahaya yansıttılar ve pes etmeyen duruşlarıyla alkışı hak ettiler. Tüm bu emeklerin sonucunda takımımız, genel ortalamada 5.’lik gibi önemli bir derece elde etti. Bu başarı, gelecekte ulaşacağımız hedeflerin habercisi olmakla birlikte Mimar Sinan Spor Kulübü olarak bu turnuva bizlere gösterdi ki, doğru yolda ilerliyoruz.

Biz sadece yetenekli sporcular yetiştirmekten ziyade aynı zamanda karakterli, saygılı, disiplinli ve geleceğe umutla bakan bireyler kazandırmak olduğunu da bu vesile ile bir kez daha göstermiş olmanın mutluluğu yaşıyoruz” dedi.

