Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sarıyer ile Vanspor arasında oynanan maçla ilgili olarak, Sarıyer Kulübü çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, teknik direktör Servet Çetin hakareti nedeniyle, idareci Serkan Torun sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, futbolcu Muhammet Ali Özbaskıcı ise kural dışı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Maçta 6 futbolcusu sarı kart gören Vanspor takım halinde sportmenliğe aykırı hareketin yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de PFDK’ya sevk edildi.

Sakaryaspor’la Serikspor arasında oynanan maçla ilgili olarak, Sakaryaspor; saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ve talimatlara aykırı hareketten, 6 futbolcusu sarı kart gören Serikspor ise takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disiplin kurulan sevk edildi.

Erzurumspor-Esenler Erokspor maçıyla ilgili olarak da, Erzurumspor yardımcı antrenörü Ziya Akçeken hakareti nedeniyle, Esenler Erokspor; 6 futbolcusunun sarı kart görmesi üzerine takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle, teknik direktör Osman Özköylü sportmenliğe aykırı hareketi, futbolcu Amilton ise hakareti ve tehdidi nedeniyle PFDK’ya sevk edildiler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ