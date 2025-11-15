Arca Çorum FK’nın şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 15, 16 ve 17.haftaların maç programları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 15.hafta maçları 28 Kasım-1 Aralık tarihlerinde oynanacak. Arca Çorum FK, kendisi gibi Süper Lig’e yükselme hesapları yapan Bodrum FK’ya konuk olacak. 30 Kasım Pazar günü, Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

16.hafta maçları 6-8 Aralık tarihlerinde oynanacak olup, Arca Çorum FK, 8 Aralık Pazartesi günü, İstanbul temsilcisi Pendikspor’u konuk edecek. Çorum Şehir Stadı’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Bu maç aynı zamanda haftanın kapanış karşılaşması olacak.

Ligde 17.hafta maçları ise 12-15 Aralık tarihlerinde oynanacak olup, Arca Çorum FK, Sivasspor’a konuk olacak. 13 Aralık Cumartesi günü, 4 Eylül Stadı’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.