2025-2026 Sezonu Büyükler Serbest Güreş Süper Ligi’nde 2.etap müsabakaları Ankara’da yapıldı. Çorum Belediye Spor Kulübü, 5 maçın 4’ünü kazanarak finale kalma yolunda umutlarını artırdı.

Ligin 2.etap müsabakaları Ankara’da, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda yapıldı. Çorum temsilcisi, 5 müsabaka yaparken, ilk gün İstanbul Sultangazi’yi 6-4 yenerek sezonun ilk galibiyetini alırken, Ordu Gölköy’ü de aynı skorla mağlup ederek günü 2’de 2 galibiyetle kapattı.

İkinci gün, şampiyonluğun güçlü adaylarından Kocaeli Büyükşehir Belediyespor’a 7-3 yenilen Çorum temsilcisi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’yi 6-4, Ankara TKİ’yi ise 9-1 mağlup etti.

Çorum temsilcisi, Kasım ayının ilk haftasında Konya’da yapılan 1.etap müsabakalarında kötü bir performans sergileyen Çorum Belediye Spor Kulübü, Ankara ASKİ Spor Kulübü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’ne 10-0, Erzurum Büyükşehir Belediye ve Ankara İlbank’a ise 7-3’lik skorlarla yenilerek etabı puansız kapatmıştı.