Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Baran Korkmazoğlu nezaretinde gerçekleştirilen ve teknik heyetin de görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde cezalar için Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na itirazda bulunulması, Tahkim Kurulu’ndan çıkacak sonuca göre cezaların kesinleşmesinden sonra bu futbolcuların akıbetlerine karar verileceği kaydedildi.

SÜRECİ TÜM AYRINTILARI İLE TAKİP EDİYORUZ

Konuyla ilgili Arca Çorum Futbol Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: “Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 13 Kasım 2025 tarihli 27 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca, kulübümüzün A takım kadrosunda yer alan 6 futbolcumuz hakkında Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2.maddesine aykırılık nedeniyle hak mahrumiyeti cezaları verilmiştir.

Arca Çorum FK olarak, bu süreci tüm ayrıntıları dikkatle takip ettiğimizi kamuoyuna ve taraftarlarımıza belirtmek isteriz.

TAHKİME GİDİLİYOR

Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında teknik ekibimizin görüşleri de değerlendirilip alınan karar uyarınca, PFDK tarafından verilen bu cezalara ilişkin olarak TFF Tahkim Kurulu’na yapılacak itirazlar ve itirazların akabinde ortaya çıkacak son durum sonrası PFDK kararlarının kesinleşmesine kadarki süreçte 6 futbolcumuza izin verilmiştir. Sürecin sonuçlanmasına müteakip kulübümüzce gerekli kararlar alınacaktır.”

Bahis oynadıkları tespit edilen Arca Çorum FK’lı futbolculardan kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve Arda Hilmi Şengül 3’er ay, Üzeyir Ergün ve Kadir Seven 45’er gün, Atakan Cangöz 6 ay, Eren Karadağ ise 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.