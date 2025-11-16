Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, devam eden bahis soruşturmasına ilişkin yürüttükleri iç çalışmanın bir ay içinde sonuçlanacağını söyledi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Hacıosmanoğlu, soruşturma sürecinde ortaya çıkan tabloyun kendisini de şaşırttığını belirterek “Bu kadarını beklemiyordum” dedi. Temiz futbol konusunda kararlı olduklarını vurgulayan TFF Başkanı, kulüplere de kendi iç denetimlerini yapmaları yönünde çağrıda bulunduklarını ifade etti.

Hacıosmanoğlu, “Biz kendi önümüzü temizliyoruz. Kulüplere de ‘Siz de kendi içinize bakın’ dedik. Bizim çalışma bir ayda tamamlanır” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda futbolcunun bahis faaliyetlerine karıştığı iddiaları ve ertelenen maçlara ilişkin soruya ise, “Kulüplerle görüşüyoruz, planlamayı birlikte yapıyoruz. İlgili kurumlar süreci adil şekilde yürütüyor” yanıtını verdi.

Öte yandan TFF, bahis soruşturması kapsamında toplam 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig’den 27, Trendyol 1. Lig’den 77, Nesine 2. Lig’den 282, Nesine 3. Lig’den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu disipline gönderildi.