Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri imzasıyla il temsilciliklerine gönderilen yazıda, liglerden çekilme ile ilgili kriterler belirtildi. Buna göre, ligden çekilme kararı alan takımın yönetim kurulu, ligde çekilme kararı aldıktan sonra imza yetkisine sahip kişi tarafından (başkan veya yönetim kurulu üyesi) imzalı, kaşeli ve noter tasdikli kulüp dilekçesine bu karar eklenerek Futbol İl Temsilcisine teslim edilecek.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ