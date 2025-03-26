B.Ş.(21) idaresindeki 19 BB 299 plakalı otomobil iddiaya göre İlhan Gürel Caddesi üzerinde aşırı hız nedeni ile kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

Kazayı gören gece bekçileri olay yerine ambulans ve trafik ekibi istedi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü sağlık ekiplerince ambulansta kontrolden geçirildi.

Yaklaşık 70 metre firen yaptığı belirlenen otomobil ve çarptığı iki araçta maddi hasar meydana geldi.