Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, Boluspor’la Bandırmaspor arasında oynanacak olan 31.haftanın açılış maçı Çorum’a alındı.

Bolu Atatürk Stadı depreme dayanıklı olmaması nedeniyle geçtiğimiz günlerde kapatılırken, Boluspor maçlarını şehir dışında oynuyor. Kırmızı-beyazlı ekibin bu hafta Bandırmaspor’la olan maçı Çorum’a alındı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Mart Cuma günü, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

Boluspor’un, stadyum kira bedeli, personel gideri, elektrik, doğalgaz ve bu gibi giderlere karşılık 83 bin lira civarındaki tutarı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün hesabına yatırdığı öğrenildi.