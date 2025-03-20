Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi, Cemilbey Caddesi’nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi, Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri bebek 3 kişi ve Çevreyolu Bulvarı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kazalarda yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.