İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı motorize trafik ekipleri, Buharaevler Mahallesi İncipark mevkisinde yaptıkları denetim sırasında M.E.U. idaresindeki 05 ABV 039 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ankara Karayolu Yaydiğin Kavşağı'na kadar devam eden takip, otomobilin yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarpmasının ardından sona erdi.

Yapılan kontrollerde sürücünün 100 promil alkollü olduğu, aracın sigortasının bulunmadığı ve daha önce 3 kez ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 658 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2032 yılına kadar el konulurken, trafikten men edilen otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.