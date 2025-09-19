AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, geçtiğimiz günlerde bazı yerel haber sitelerinde gündeme gelen ve kendilerini Yazıçarşı gençliği olarak tanıtan bir kaç kişinin pankart açarak yaptığı eylemin devleti zaaf içinde göstermeye yönelik provakatif bir eylem olduğunu söyledi.

Eylemi yapan şahısların amacının uyuşturucuya dikkat çekmek değil, birileri tarafından kullanılan ve kaos ortamı oluşturma çabaları olarak görüldüğünü savunan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, “Uyuşturucu, yaralama ve tehdit suçlarından suç kayıtları olanların uyuşturucu ile mücadele etmeleri mümkün değildir. Bir kısım muhalafet parti temsilcilerinin de bu provakasyona alet olmaları olayın vahametini daha da artırmaktadır” dedi.

Uyuşturucu konusunun siyaset üstü bir konu olduğunun altını çizen Alar, “Uyuşturucu tüm toplumu tehdit etmektedir. Topyekün bir mücadele ile ancak bu sorunu yasal çerçevede çözülmelidir. Devletimizin güvenlik birimleri tüm gücüyle uyuşturucu ile mücadele etmektedir. Bu tür provakatif eylemlerle hiç kimsenin devleti zaaf içinde gösterme hakkı da yoktur haddi de değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumlarıyla bütün sahaya hakimdir” diye konuştu.

Devleti zaafiyet içinde gösterme çabalarının eski Türkiye özleminde olan insanların gayreti olduğunu vurgulayan Yakup Alar, "Türkiye artık eski Türkiye değildir. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti olup çetelerle, suç örgütleri ile suça karışanlarla mücadele etmekle kararlıdır. Hukuk devletinde çetelere, suç örgütlerine yer yoktur. Hiç kimse devletimizi aciz gösteremez. Hiç kimse devleti yok sayarcasına kendini adalet koyucu ve uygulayıcı olarak göremez” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi