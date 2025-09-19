Önceki dönem belediye başkanı ile şimdiki belediye başkanı arasındaki eski Çimento Fabrikası arazisi tartışmalarına değinen Tuncay Yılmaz, “Hırsla, kibirle, yolsuzlukla, FETÖ’yle, platonik aşkla geçen yıllar şehrimizin kaybıdır” dedi.

Arsaları belediyeye kazandırmakla övünmenin, ardından aynı arsaları satarak günü kurtarmaya çalışmanın zaten başlı başına bir çelişki olduğunu ifade eden Tuncay Yılmaz, üstelik geride büyük borç bırakıp kasayı boşaltmış bir yönetimin bugün hala gelecek vizyonundan bahsetmesinin ironiden başka bir şey olmadığını dile getirdi.

Geleceği düşünmenin satıp tüketmek olmadığını, önemli olanın üretip kalıcı değer bırakmak olduğunu vurgulayan Tuncay Yılmaz, “Borcu devret, arsayı sat, sonra da ‘eser’ diye anlat… Kusura bakmayın ama bu mirasyedilikten öteye gitmez. Hırsla, kibirle, yolsuzlukla, FETÖ'yle, platonik aşkla geçen yıllar şehrimizin kaybıdır. Dün geçti artık yeni şeyler söyleme zamanı cancazım” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi