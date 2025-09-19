Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, geçtiğimiz günlerde Uzay İnşaat & Gayrimenkul’e 325 milyon TL bedelle satılan 11 dönümlük arazinin Çorum Belediyesi’ne kendi başkanlığı döneminde kazandırıldığını söyledi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Av. Muzafer Külcü, yapılan ihalenin ve elde edilen satış gelirinin belediyeye, arsanın ise alıcısına hayırlı olmasını temenni etti. Külcü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“15 Eylül günü Çorum Belediyesi tarafından yapılan ihaleyle İtfaiye karşısındaki 11 dönümlük arsa 325 milyon TL’ye satıldı. Yapılan ihalenin ve elde edilen satış gelirinin belediyemize ve şehrimize, arsanın ise alıcısına hayırlı olmasını diliyorum.

BELEDİYEMİZE BEDELSİZ OLARAK KAZANDIRMIŞTIK

Satışı söz konusu olan arsa basın organlarınca Çimento Fabrikası arsası gibi yazılsa da doğrusu bu değildir. Satışı yapılan arsanın kök taşınmaz bilgileri Bahçelievler Mahallesi 171 ada 9 ve 10 nolu parsellerdir. 10 nolu parsel 13.311 metre² , 9 nolu parsel ise 15.677 metrekarededir. Bu arsa başkanlığımız döneminde belediyemize bedelsiz olarak devri yapan kooperatifin yasal zorunluluğu sebebiyle emlak beyan değeri üzerinden cüzi ödeme yapılarak kazandırılmıştır.

29 DÖNÜMLÜK TAŞINMAZ11 dönümü satılan taşınmaz toplamda 29 dönüm olarak belediyeye devralınmıştır. 5- 6 dönümlük kısmı şehitlik yolu genişletilmesinde kullanılmıştır. Kalan kısmının ise imar planı yapılarak, belediye arsa stokuna dahil edilmiştir. Taşınmazın 11 dönümlük kısmı satılarak 325 milyon liralık gelir elde edilmiştir. Kalan kısmının da böyle bir bedelle satılacağını düşünürsek tek bir operasyonla belediyemize kazandırdığımız taşınmazın değerinin 650 milyon Türk Lirası olduğu anlaşılacaktır. O dönemde emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.BAŞKACA BENZER TAŞINMAZLAR DA VARBelediyemize taşınmaz kazandırmak görev dönemimizde hassasiyet gösterdiğimiz en önemli hususlardandı. Yakın zamanda 40 milyon TL’ye satılan Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesi yanındaki arsa, dört ihalede toplam 300 milyon TL’ye satılan Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerindeki arsa, eski ataş alanı olarak bilinen 300 dönüme yakın arsa, şimdi bedeli mukabil belediyemize arsa devri yapılan eski stadyum arsası (tahmini değeri 2 milyar TL ) bunların başlıcalarıdır. Bunlara benzer daha onlarca yer sayabilirim.VİZYONER OLMAK GELECEĞİ DÜŞÜNMEK GEREKŞimdi de mevcut yönetim, mutlaka benzer taşınmazlar ediniyordur. Kamu yöneticilerinin sadece günü değil geleceği de düşünmesi gerekir. 15-25-30 sene sonrasını da hesap ederek adım atılmalıdır. Belediye, operasyonel bir yönetim merkezidir. Klasik idareci mantığı ile hareket edilemez böyle hareket edilirse önce duraksama, sonra gerileme başlar.Bu rutine düşmemek, geçmişe takılıp kalmamak lazım. Sürekli ufka bakmak, yeni projeler yapmak, yeni hayaller kurmak icap eder. Ancak büyük hayalleri olanlar büyük eserler bırakırlar. Elde edilen bu satış gelirlerinin Belediyemiz ve şehrimiz için büyük eserlerin inşasına vesile olacağına gönülden inanıyorum.”