Çorum Valisi Ali Çalgan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayarak, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği destansı mücadelenin önemine vurgu yaptı.

19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” ve “Mareşal” unvanlarının verilmesinin, bu milletin gazilerine olan derin saygı ve minnetinin simgesi olduğunu belirten Vali Ali Çalgan, bu özel günün, vatan sevgisinin, fedakârlığın ve kahramanlığın milletin ruhundaki yansımasını hatırlattı.

Vali Çalgan mesajında, “Bugün, bu cennet vatan topraklarında özgürce nefes alabiliyorsak, bunu gözünü kırpmadan canını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onlar, vatanı bir bayrak gibi yüreğinde taşıyan, toprağı namus bilen, milletin istiklâl ve istikbâli için kendi istikbâlinden vazgeçen yüce gönüllü insanlardır. Gazilerimiz, milletimizin vicdanında ebedî bir yer edinmiş, dualarla anılan yaşayan kahramanlardır” dedi.

Şehitlik ve gaziliğin inancımıza göre en yüce mertebelerden olduğunu ifade eden Vali Çalgan, “Her gazimiz bir destanın canlı tanığı, her şehidimiz ise bu toprakların bereketine karışmış birer yıldızdır. Onların cesareti, milletimizin birlik ve beraberliğinin harcı; onların fedakârlığı, geleceğe uzanan köprümüzdür” şeklinde konuştu.

Vali Çalgan, sözlerine şu şekilde devam etti; “Bu topraklarda huzurla yaşamanın bedelini ödeyen kahramanlara layık olmak, ancak onların izinden yürümekle mümkündür. Bizlere düşen görev, bu mukaddes emanete sahip çıkmak; gazilerimizin uğruna mücadele ettiği değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır”

Vali Çalgan mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarken, hayatta olan gazilerimize sağlık, esenlik ve huzur dolu bir ömür diledi.

