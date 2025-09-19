2025 temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı 6 milyon 770 bin civarında motosiklet ve yük motosikleti bulunurken bu araçların 2 milyon 417 bini trafik sigortasına sahip.

Trafikteki motosikletlerin yüzde 64,3'ü herhangi bir sigorta uygulamasına tabi olmazken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getirilen yeni düzenleme ile 50 cc ve altındaki motosikletler için de trafik sigortası zorunlu hale getirilecek.

ÖDEMEYEN TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Yakın zamanda İçişleri Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan kanun taslağı metninde motorlu bisikletlerin de trafik sigortası zorunluluğu kapsamına alınması yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda hazırlanan kanun metni çalışma komisyonundan geçti ancak henüz genel kurula intikal etmedi.

Taslağın yasalaşması ile birlikte motorlu bisikletlerin de trafik sigortası zorunluluğu kapsamına alınması bekleniyor.