Çorum’da dört genç yüzlerine maske takarak, toplum içinde 'Kristal' adı verilen, kimyasal uyuşturucu maddesi olan Metamfetamin kullanımının sokak aralarında yaygınlaşmasına tepki göstermiş, “Yazıçarşı ve Devane’de ‘meth’ içen ve satan herkes bedelini göze alsın” yazılı pankart açmışlardı.

Güvenlik güçlerinin gençlerin kimliklerini tespit ederek, gözaltına aldığı gençler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede serbest bırakıldı.

Adliye çıkışı açıklama yapan gençler, amaçlarının uyuşturucu ile mücadeleye destek vermek ve uyuşturucu konusuna dikkat çekmek olduğunu söylediler.